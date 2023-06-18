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الأحد، 18-06-2023 09:45 ص

3 قتلى بينهم عسكريان بتحطم طائرة خفيفة جنوب فرنسا

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الوكيل الاخباري- لقي ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان مصرعهم، أمس السبت، جراء تحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية جنوب فرنسا، حسب ما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية الليلة الماضية.

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وأفاد النائب العام الإقليمي باتريس كامبيرو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار جنوب فرنسا، حيث توجه محققون جنائيون وشرعيون إلى مكان الحادث.


وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش الفرنسي، أن اثنين من الضحايا الثلاثة، عسكريان يعملان في قاعدة تدريب فوج المروحيات القتالية الثاني القريبة من مكان الحادث.


وذكرت الحماية المدنية في وقت سابق أنها تلقت نداء بشأن حادث طائرة أدى إلى اندلاع حريق في الغطاء النباتي المحيط تم إخماده بسرعة.


وأضافت أنه تم تحديد مكان الطائرات بمساعدة مروحيات إطفاء.

 

بترا

 




 

 


 

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