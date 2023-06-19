رئيس الوزراء الصيني يزور ألمانيا وفرنسا

الوكيل الاخباري - يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين أول زيارة خارجية له إلى ألمانيا، قبل أن يتوجه بزيارة رسمية إلى فرنسا.



ويستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير صباح الاثنين لي تشيانغ الذي يشارك بعد ذلك في المشاورات الحكومية الصينية الألمانية في برلين مع فريق المستشار أولاف شولتس.



ويواصل لي تشيانغ الذي عين في مارس زيارته الرسمية إلى فرنسا حيث يحضر "القمة من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة" لإصلاح بنية التمويل العالمي من أجل الاستجابة لتحديات الاحترار المناخي على نحو أفضل.



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يبدو أن زيارة رئيس الوزراء الصيني لألمانيا ستكون حافلة بالمواقف بعد نشر برلين في 14 يونيو وثيقة تصف الصين بأنها قوة معادية.



وقالت الحكومة الألمانية في "استراتيجيتها للأمن القومي" إن الصين رغم كونها "شريكة" لألمانيا، إلا أنها تعمل "ضد مصالحنا وقيمنا".



وشدد شولتس خلال عرضه الأولويات الاستراتيجية لألمانيا على ضرورة "ضمان عدم إعاقة اندماج الصين في التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية العالمية".

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روسيا اليوم