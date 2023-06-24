المتحدثة باسم الخارجية الروسية تدعو إلى الاتحاد والامتثال لأوامر القائد الأعلى

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الشيء الرئيسي الآن "هو أن نتحد"، والامتثال لأوامر القائد الأعلى.

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وأضافت زاخاروفا في منشور: "لدينا قائد عام واحد. لا اثنان، ولا ثلاثة. وإنما قائدواحد فقط. وقد دعا الجميع إلى الاتحاد. وهذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا الآن. الجميع لديه روئ خاصة به.. لكن تأتي مواقف يتحتم فيها إلغاء كل شيء خاص لحين والالتفات للأهم.. لأنه إن لم نتحد الآن، وقام كل شخص بالاتفات لنفسه ولرؤيته الخاصة.. فلا شيء سيكون هاما بعد الآن..الاتحاد فقط. الاتحاد تحت لواء القائد العام.



وشددت على أن "العدو فقط من ينتظر حربنا الأهلية.. لكنه لن يطولها".



وتابعت قائلة في منشورها: "توحدوا أنتم لا تحمون مصالح الأفراد، بل مصالحنا جميعا. أنت تحمي عائلتك الكبيرة. ونؤمن بك كما كنا نؤمن بك دائما وندعمك".

روسيا اليوم