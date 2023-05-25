الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

الملك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة: سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

الأمن العام: الأردن زرع السلام في كل دول العالم

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

206 حوادث حرائق في الأردن خلال 24 ساعة

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

80 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت والبترا بمناسبة عيد الاستقلال

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

الخميس، 25-05-2023 12:39 م

بيسكوف يعلق على محاولة أوكرانيا تخريب محطتين نوويتين في روسيا

646d8ba84c59b74264603505


الوكيل الإخباري - وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، محاولة شن هجمات إرهابية على منشآت للطاقة النووية في روسيا قبيل عيد النصر، بالأعمال العدائية من جانب نظام كييف.

اضافة اعلان


وقال بيسكوف: "أصبحت هذه المعلومات معروفة بالنسبة للجمهور. تتواصل الأعمال والتصرفات العدائية من جانب نظام كييف ضد روسيا الاتحادية، وتستمر كذلك العملية العسكرية الخاصة".

وأشار بيسكوف إلى أن هيئات حماية القانون الروسية، تبذل قصارى لكشف المتورطين في التحضير لهجمات إرهابية وتحييدهم.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه تمكن من إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية كانت تستهدف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو.


وذكرت المخابرات الروسية، في بيانها، أنه تم اعتقال عنصرين كانا يستعدان لتخريب محطتي للطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.


وأوضح البيان، أن الخطة الإرهابية الأوكرانية، كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646f258d42360405e0199936

أعداد المهاجرين لبريطانيا تسجل رقما قياسيا

646f275442360405e0199939

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

646f21174236047b6f533303

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

646f1e1642360416cb1ae8b2

معلق بريطاني: الهجوم على بيلغورود قد يجلب كارثة لأوكرانيا

646f1baa4c59b77af74c4004

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

646f0d4a42360405e019990d

ترامب يتحدث عن كارثة قادمة

أخبار متعلقة
646f1e1642360416cb1ae8b2

معلق بريطاني: الهجوم على بيلغورود قد يجلب كارثة لأوكرانيا

6469b82d4c59b704844db8ae

شولتس يوجه رسالة لروسيا بشأن أوكرانيا

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

64491a82423604559d60d625

روسيا تنزل إلى المياه غواصة صاروخية جديدة

image - 2023-04-27T084532.385

زيلينسكي يبدي تفاؤله بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني

6447a3ae4c59b72b546200f7

الاتحاد الأوروبي يخصص لأوكرانيا 1.5 مليار يورو