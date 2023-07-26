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الأربعاء، 26-07-2023 09:21 ص

بدء توافد الزعماء الأفارقة إلى بطرسبورغ لحضور قمة "روسيا - إفريقيا"

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الوكيل الإخباري- بدأ زعماء الدول الإفريقية صباح اليوم الأربعاء يتوافدون على بطرسبورغ لحضور قمة منتدى "روسيا - إفريقيا" المزمعة يومي الـ27 والـ28 من يوليو الجاري.

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ووصل صباح اليوم رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيس غينيا بيساو، عمر شيسوكو إمبال.

ووصل الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي على رأس وفد رفيع، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشينج تواديرا.

وفي وقت سابق أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف مشاركة 49 دولة إفريقية من 54 في القمة الروسية الإفريقية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة شية انطلاق قمة "روسيا – إفريقيا".

وسيعقد بوتين بوتين صباح الأربعاء لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وفي وقت لاحق مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وتحتضن بطرسبورغ قمة المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني هذا الأسبوع، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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