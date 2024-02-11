زلزال بقوة 5 درجات يضرب "ألتاي" الروسية

الوكيل الإخباري- أفاد فرع ألتاي ــ سايان "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية"، التابع لمركز الأبحاث الفيدرالي، أن زلزالا بقوة 5 درجات وقع في منطقة ألتاي الروسية.

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وتشير البيانات إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجات، وشدته عند مركزه - 6.4 درجة.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 08:24 بالتوقيت العالمي (11:24 بتوقيت موسكو).



بدورها، أوضحت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ بجمهورية ألتاي عبر قناتها على تلغرام: أن مركز الزلزال كان على حدود مقاطعتي أوست-كانسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان.



وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع أية إصابات أو أضرار.

روسيا اليوم