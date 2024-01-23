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الثلاثاء، 23-01-2024 09:17 ص

جرحى وأضرار جراء زلازل ضرب كازاخستان والصين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في كازاخستان أن 44 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ألماتا الكازاخية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء: "طلب 44 شخصا في ألماتا مساعدة طبية بسبب جروح خفيفة ومتوسطة، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى".


وقال المكتب الصحفي لوزارة طوارئ كازاخستان إنه من غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية في ألماتا في الأيام المقبلة.


وجاء في بيان مركز إدارة الكوارث: "من غير المتوقع حدوث زلازل تزيد شدته عن 7 درجات في الأيام المقبلة"


ووقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية على حدود كازاخستان وقرغيزستان على بعد 264 كيلومترا جنوب شرق ألماتا وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت شدتها 5 درجات.


وفي الصين أفادت "شينجيانغ جيباو" بإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة في مدينة شينجيانغ جراء زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب في الليلة الماضية شمال غربي الصين.
وقالت مصادر إن مركز الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا.


وحتى الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي -في البلاد- سجلت علماء الزلازل 43 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و5.3 درجة.


ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الزلزال عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و4 آخرين بجروح خفيفة، فيما انهار 47 منزلا وتضرر 78 منزلا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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