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الثلاثاء، 14-02-2023 05:03 م

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب رومانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة في رومانيا اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


ويقع مركز الزلزال على بعد 56 كم شمال شرق مدينة دروبيتا تورنو سيفيرين في جنوب غربي البلاد، والتي يقطنها 102 ألف شخص، على عمق 40 كم.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يأتي ذلك بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي رومانيا أمس الاثنين، حسبما أعلن المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض.

ولم تعلن السلطات عن أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال، لكن السكان في العاصمة بوخارست والمناطق التي تبعد نحو 207 كم من مركز الزلزال، وسكان مولدوفا المجاورة، شعروا بالهزة الأرضية.

 




 

 


 

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