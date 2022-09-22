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الخميس، 22-09-2022 12:16 م

زلزال عنيف يضرب المكسيك

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الوكيل الإخباري- هز زلزال عنيف بلغت قوته 6.5 درجات المكسيك، صباح اليوم الخميس، بحسب المركز الوطني للزلازل، وهو الثاني خلال الأسبوع الحالي.

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وضربت هزة شديدة العاصمة مكسيكو، وتم تحديد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.

ويوم الثلاثاء، أعلن معهد أمريكي أن زلزالا ضربا المكسيك، بلغت قوته 7.6 درجة، في حين قال المركز المكسيكي للزلازل إن قوته بلغت 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وتزامن الزلزال مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا في نفس اليوم عامي 1985 و2017، وتسببا بأضرار مادية وبشرية جسيمة، حيث قتل خلالهما المئات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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