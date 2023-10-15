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الأحد، 15-10-2023 03:50 م

زلزال غرب إيران يصل الكويت

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الوكيل الإخباري - شعر عدد من سكان الكويت، اليوم، بهزة أرضية، بسبب ارتداد الزلزال الذي وقع في غرب إيران.

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وكشف مدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي عن وقوع هزة أرضية في الكويت اليوم إثر زلزال ضرب غرب إيران بقوة 4.9 درجة.


وبين العنزي أن موقع الزلزال بعيد جداً عن الكويت، حيث يبعد نحو 240 كم كيلومترات لكن شعر به بعض السكان في دولة الكويت.


وفي وقت لاحق، أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل رصدت زلزالا في غرب إيران بقوة 5.1 بمقياس ريختر. الراي الكويتية


 




 

 


 

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