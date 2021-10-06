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الأربعاء، 06-10-2021 07:07 ص

زلزال قوي يهز شمال اليابان وتعليق خدمة القطارات

زلزال 2


الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا شدته 5.9 درجة ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء ، لكنه لم يسبب موجات مد (تسونامي).

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)/ إن الزلزال وقع في حوالي الساعة (02.46) صباحا بالتوقيت الياباني (17.46 مساء الثلاثاء).


ولم ترد أنباء عن أضرار في محطة لمعالجة الوقود النووي بالمنطقة.


وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة.


وبلغت شدة الزلزال (+5) بالمقياس الياباني لشدة الزلزال، وهو مستوى قد يسبب أضرارا ببعض المباني.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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