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الأحد، 26-03-2023 08:54 ص

زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا

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الوكيل الإخباري - أعلن رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اعتزامه زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.

وأوضح جروسي، أمس السبت، أنه يعتزم إجراء الزيارة الأسبوع المقبل، وهي المرة الثانية التي يعبر فيها جروسي خط المواجهة الأوكراني.

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وقال، في بيان: "قررت السفر مرة أخرى إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لأرى بنفسي كيف تطور الوضع هناك منذ سبتمبر"، مشيراً إلى أنه سيتحدث "إلى أولئك الذين يديرون المنشأة خلال تلك الظروف غير المسبوقة والصعبة للغاية".


وأكد استعداده لمواصلة بذل كل ما في وسعه للمساعدة على تقليل مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب في أوكرانيا.


ولفت إلى أن الوضع لا يزال "محفوفاً بالمخاطر"، على الرغم من وجود خبراء تابعين للوكالة في المحطة.


وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً لها، قد زار زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في سبتمبر الماضي، عندما تزايدت المخاوف بشأن احتمال وقوع حادث نووي.


يُذكر أن القوات الموالية لموسكو قد سيطرت على المحطة خلال مارس 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أوكرانيا.

 

البيان

 




 

 


 

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