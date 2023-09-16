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السبت، 16-09-2023 09:27 ص

زيلينسكي يعلن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قواته استعادت السيطرة على قرية أندرييفكا بالقرب من باخموت في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية التي يلقيها عبر الفيديو ، في إشارة إلى أندرييفكا "بالنسبة لأوكرانيا، إنها نتيجة مهمة وكنا بحاجة إليها بشدة".

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وأضاف أن القوات الأوكرانية كانت نشطة أيضا في بلديتي كليشيتشيفكا وكورديوميفكا المجاورتين.


وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد أعلنت بالفعل عن استعادة أندرييفكا في صباح أمس الجمعة، بعدما اتضح أن تقارير مماثلة في اليوم السابق (الخميس) كانت سابقة لأوانها.


وكان هناك ارتباك مماثل حول قرية كليشيتشيفكا، التي أعلنت القوات الأوكرانية التي تقاتل هناك أنه تم استعادتها، لكنها تراجعت وقالت إن القتال حول القرية لا يزال مستمرا.


كما أشاد زيلينسكي بقرار المفوضية الأوروبية بإنهاء قيود التجارة المفروضة على الحبوب الأوكرانية.


وقال إن "أوروبا تفوز دائما عندما تنجح المعاهدات ويتم الوفاء بالوعود"، وحث في الوقت نفسه الدول المجاورة على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.

 

البيان

 




 

 


 

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