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الأحد، 27-08-2023 12:14 م

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: استراتيجية "الناتو" في أوكرانيا فشلت

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الوكيل الإخباري - اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي أن استراتيجية "الناتو" تجاه أزمة أوكرانيا لم تؤد إلى النتيجة المرجوة، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا عجزت عن شل اقتصادها.

وكتب كونتي عبر "فيسبوك" إن "الاستراتيجية المتبعة حتى الآن في حلف شمال الأطلسي، والتي تعتمد على الإمدادات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ومنطق التصعيد، لم تؤد إلى الهزيمة العسكرية المرجوة لروسيا. بل على العكس تماما. لم يُمن الجيش الروسي بهزيمة في باخموت (أرتيموفسك)، لم تشهد وحداته العسكرية انهيارا، ولم تتراجع في وجه الهجوم المضاد الأوكراني".

وأقر كونتي بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا "لم تؤد إلى إفلاسها ولم تقوض اقتصادها".

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وأضاف أن احتمال زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا تلاشى "أمام تعزز زعامة بوتين وازدياد الإجماع الداخلي رسوخا"، وأن السياسة الغربية لم تؤد إلى عزل روسيا.


وأوضح أن "عزلة روسيا لم تصبح بأي حال من الأحوال حقيقة واقعة، بل على العكس، لقد انتهت للتو القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس بقيادة روسيا والصين وسط احتمال توسيعها عام 2024، لتضم 45% من سكان العالم و38.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".


وشدد كونتي على أن الصراع في أوكرانيا "كشف عن عجز الاتحاد الأوروبي عن تطوير استراتيجية مشتركة فعالة وممارسة قيادة سياسية واقتصادية مستقلة" وأظهر بوضوح تبعية القادة الأوروبيين للولايات المتحدة.


وقبل أسبوع، قال كونتي، الذي يتزعم حاليا "حركة خمس نجوم" المعارضة، خلال تجمع عام في جنوب إيطاليا، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يمكنه أن يحدد بمفرده شروط حل النزاع في أوكرانيا. ووصف كونتي رفض الغرب للمحادثات بأنه "خطأ استراتيجي" قد يؤدي إلى استخدام السلاح النووي.

 

RT

 




 

 


 

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