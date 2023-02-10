الجمعة 10-02-2023
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الجمعة، 10-02-2023 02:39 م

سانا: تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية

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الوكيل الإخباري - سجل المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الهزة الأرضية سجلت على مسافة 55 كم في تمام الساعة 11:17 صباحاً.

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