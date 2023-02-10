سانا: تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية

الوكيل الإخباري - سجل المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الهزة الأرضية سجلت على مسافة 55 كم في تمام الساعة 11:17 صباحاً.
المركز الوطني للزلازل : هزة أرضية بقدر ٣.٩ غرب #اللاذقية وعلى مسافة ٥٥ كم الساعة ١١ و ١٧ دقيقة صباحا سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 10, 2023
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