سدان مائيان آخران يثيران القلق في ليبيا

الوكيل الإخباري - أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن مخاوف من سدين آخرين في ليبيا، وهما (سد وادي جازة، وسد وادي القطارة) قرب مدينة بنغازي، نظرا للضغط الهائل الذي يتحمله السدان، فيما أكدت السلطات الليبية أن العمل جارٍ على تركيب مضخات جديدة لاستيعاب المياه وتخفيف الضغط.

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من جهته قال رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة، إن الصراعات التي تشهدها ليبيا هي وراء ما وقع من خسائر، وكل ما تعانيه من أزمات.



وأشار تكالة إلى ضرورة التزام الدولة بمبدأ المحاسبة وتحمل تبعات ما سيحدث.

وبعد أكثر من أسبوع على كارثة درنة، لا تزال فرق الإنقاذ المحلية والدولية تواصل جهودها لانتشال الجثث، ودرء مخاطر التلوث البيئي.