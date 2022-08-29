سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

الوكيل الاخباري - سقطت 7 قذائف هاون على الأقل مساء الاثنين في المنطقة الخضراء في بغداد، وسط حال من الفوضى منذ إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، وفق ما أفاد مصدر أمني.



وتعذر على المصدر الذي لم يشأ كشف هويته الإدلاء بحصيلة حتى الآن. كذلك، لم تعرف الجهة التي تقف وراء إطلاق القذائف. وسمع إطلاق نار من أسلحة رشاشة مصدره المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات.



قتل 12 شخصًا الاثنين في المنطقة الخضراء ببغداد، وأصيب العشرات بجروح، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي؛ مما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما أعلن الجيش حظر تجول عاما.

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