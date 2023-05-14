سوريا تسمح للأمم المتحدة استخدام معابرها مع تركيا

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، الليلة الماضية، إن الحكومة السورية وافقت على طلب أممي بالسماح لها باستخدام معبرين على الحدود التركية لمدة 3 شهور إضافية.

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وجاء في بيان أممي مقتضب أنه بناء على طلب من الأمم المتحدة والمناقشات التي تلت ذلك، نقل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قرار الحكومة السورية بالسماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلام لمدة ثلاثة أشهر إضافية.



وتستخدم الأمم المتحدة المعابر التي تم إعادة فتحها بعد الزلزال المدمر في شباط الماضي، لنقل المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين.