السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 03:11 م

حتى إشعار آخر

سوريا تغلق جميع الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق الموانئ البحرية كافة بسبب الأحوال الجوية السائدة والعواصف.  

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق يبدأ من اليوم وحتى إشعار آخر ويشمل الموانئ البحرية التجارية وموانئ الصيد في اللاذقية وطرطوس وأرواد وبانياس.

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وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت من رياح شديدة تستمر من مساء اليوم وحتى صباح الغد على المناطق الساحلية والمنطقة الوسطى والقلمون.
وأوضحت المديرية أن الرياح ستصبح عاصفة أحيانا وتتجاوز هباتها 90 كيلومترا في الساعة.
مطالبة توخي الحذر والحيطة خاصة في المناطق الساحلية.

وكانت الوزارة أعلنت قبل نحو أسبوعين إغلاق الموانئ التجارية في البلاد أمام الملاحة البحرية نتيجة الظروف الجوية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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