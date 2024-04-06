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السبت، 06-04-2024 06:22 م

سوريا.. مقتل 7 أطفال 4 منهم أشقاء وإصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة سانا الرسمية السورية، اليوم السبت، بمقتل 7 أطفال واصابة مدنيين بجروح خطيرة بينهم امرأة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

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وأفاد مصدر مطلع في قيادة شرطة درعا لم يكشف عن اسمه بمقتل 7 أطفال بينهم 4 أشقاء بانفجار العبوة الناسفة.

ولفت ذات المصر إلى حالة المصابين جراء الانفجار، حيث أصيبت امرأة إصابة خطرة ونقلت إلى أحد مشافي دمشق كما أصيب شخص آخر بجروح.

وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

يأتي ذلك، في وقت تواصل إسرائيل استهدافاتها في سوريا، حيث شنت الاثنين الماضي غارة جوية مستهدفة مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل قادة من الحرس الثوري الإيراني ومرافقين لهم.

 




 

 


 

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