سوريا.. هل سقطت أبنية جديدة نتيجة الزلزال الجديد المدمر؟

الوكيل الاخباري- أعلن مدير مستشفى الرازي في مدينة حلب السورية، وصول 47 حالة إلى المستشفى معظمها ناتجة عن الهلع وحالات كسور ورضوض جراء التدافع عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الاثنين.

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وأفادت مصادر لـ"الوطن أون لاين" بأنه "لا توجد حالات إسعافية ناجمة عن سقوط أبنية نتيجة الهزة الأرضية في حلب، والأشخاص الذين يراجعون مستشفى الرازي ناجم عن إصابات بسبب الخوف وخروج الناس من منازلهم مسرعين إلى الشوارع ولم يردنا أي بلاغ عن سقوط أبنية".



وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في الأبنية في محافظة اللاذقية ومحافظة حماة ومحافظة دمشق، كما لم ترد أية معلومات حول وقوع أضرار في ريف إدلب جراء الهزة الأرضية.