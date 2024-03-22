شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحادث مروع وقت الإفطار في مكة

الوكيل الإخباري- لقي شخص مصرعه وأُصيب 21 شخصًا أثناء وقت الإفطار بعدما انحرفت مركبة مسرعة واستقرت في مكان تناول الإفطار مغرب يوم الخميس، بجوار مسجد بمكة المكرمة.

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وبحسب المعلومات فإن مركبة مسرعة انحرفت واصطدمت بمركبة أخرى وتعرضت للانقلاب ما تسبب في حادث شنيع في محيط سفرة إفطار صائم بمسجد زهرة العمرة بمكة المكرمة.



ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 21 شخصًا؛ فيما هرعت الفرق الإسعافية وآليات الدفاع المدني والجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ على الفور، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات اللازمة.



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