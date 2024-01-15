شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحريق محطة وقود في السعودية

الوكيل الإخباري- تسبب حريق اندلع في محطة وقود بتبوك شمالي غربي المملكة العربية السعودية في حالة وفاة وعدد من الإصابات.

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وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بأن فرقه تمكنت من إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود.



وأضافت المديرية أنه نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

ووثق مقطع فيديو لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود، كما أظهرت مقاطع أخرى الأضرار التي سببها الانفجار.

روسيا اليوم