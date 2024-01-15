شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحريق محطة وقود في السعودية

الوكيل الإخباري- تسبب حريق اندلع في محطة وقود بتبوك شمالي غربي المملكة العربية السعودية في حالة وفاة وعدد من الإصابات.
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بأن فرقه تمكنت من إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود.
وأضافت المديرية أنه نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.
ووثق مقطع فيديو لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود، كما أظهرت مقاطع أخرى الأضرار التي سببها الانفجار.
#فيديو | كاميرا مراقبة ترصد لحظة اشتعال حريق بمحطة وقود في مدينة تبوك السعودية #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/jJELP2R2hd— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 15, 2024
حريق محطة وقود في مدينة تبوك بالسعودية #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/wvlE8VK2RZ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 15, 2024