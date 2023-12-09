السبت 09-12-2023
الوكيل الاخباري
 

جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط غزة

مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى غزة أحياء

عيار 21 و18 .. انخفاض كبير على اسعار الذهب بالاردن اليوم

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب غرب جنين

وزير الخارجية السعودي: صور الأطفال الشهداء بغزة مثيرة لغضب العالم

شاهد: لحظة اندلاع حريق العراق الذي أسفر عن مصرع 14 شخصا

قوات الاحتلال تستولي على 22 مركبة جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشقاء من كفرراعي وتقتحم فحمة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بغلاف غزة

الخارجية تعزي بضحايا حريق مبنى سكني بالعراق

عاجل

جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط غزة

السبت، 09-12-2023 08:37 ص

شاهد: لحظة اندلاع حريق العراق الذي أسفر عن مصرع 14 شخصا

WhatsApp Image 2023-12-08 at 21.33.25


الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة صحة سوران في محافظة أربيل العراقية، مصرع وإصابة 32 شخصاً بحريق داخل مبنى يستخدم سكن داخلي للطلبة والأساتذة في أربيل، وفق ما أكدته وكالة الأنباء العراقية "واع".

اضافة اعلان


وذكرت الدائرة أن "حادث حريق اندلع داخل مبنى يستخدم سكن داخلي للطلبة وأساتذة جامعة سوران في قضاء سوران بمحافظة اربيل أدى إلى وفاة 14 شخصا وإصابة 18 آخرين نتيجة الحريق".


ونقلت الوكالة الرسمية عن مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران، أن "الحريق اندلع في الطابقين الثالث والرابع"، مؤكدة أنه "تم السيطرة على الحريق".


وأضافت أن "مدينة سوران تبعد عن مركز محافظة أربيل قرابة 70 كلم، والمبنى كان يسكن فيه معلمون من الرجال والنساء"، مشيرة إلى "إصابة 6 منتسبين من فرق الدفاع المدني من أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ"، وفق "واع".

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AP22360793155606

كوريا الشمالية تصف المساعدة العسكرية لأوكرانيا بأنها جريمة حرب

تنزيل (1)

درونات روسية جديدة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

122023664444264107203

بايدن يعلن عن موعد إطلاق أول قطار فائق السرعة في البلاد

6573f7a44c59b750e27adc39

تأخير وإلغاء أكثر من 20 رحلة جوية في مطارات موسكو

ا

"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

01414

بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

أخبار متعلقة
r0_0_800_600_w1200_h678_fmax

مصرع 13 شخصا بحريق في كازاخستان

download

مصرع 11 شخصا على الأقل بحريق شمال الصين -فيديو

1043983825_497_0_2545_2048_1920x0_80_0_0_6f0a5bd196f429d83c190d08813f7129

هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة حرير الأميركية شمال العراق