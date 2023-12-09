شاهد: لحظة اندلاع حريق العراق الذي أسفر عن مصرع 14 شخصا

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة صحة سوران في محافظة أربيل العراقية، مصرع وإصابة 32 شخصاً بحريق داخل مبنى يستخدم سكن داخلي للطلبة والأساتذة في أربيل، وفق ما أكدته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وذكرت الدائرة أن "حادث حريق اندلع داخل مبنى يستخدم سكن داخلي للطلبة وأساتذة جامعة سوران في قضاء سوران بمحافظة اربيل أدى إلى وفاة 14 شخصا وإصابة 18 آخرين نتيجة الحريق".



ونقلت الوكالة الرسمية عن مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران، أن "الحريق اندلع في الطابقين الثالث والرابع"، مؤكدة أنه "تم السيطرة على الحريق".



وأضافت أن "مدينة سوران تبعد عن مركز محافظة أربيل قرابة 70 كلم، والمبنى كان يسكن فيه معلمون من الرجال والنساء"، مشيرة إلى "إصابة 6 منتسبين من فرق الدفاع المدني من أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ"، وفق "واع".