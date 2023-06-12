إطلاق سراح زعيمة اسكتلندا السابقة

الوكيل الإخباري - أطلقت الشرطة الاسكتلندية سراح الوزيرة الأولى السابقة نيكولا ستورجون، بعد التحقيق معها بشأن ماليات الحزب الحاكم.



وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ستورجون، التي هيمنت على السياسات في اسكتلندا نحو عقد، وحققت معها ساعات فيما يتعلق بالشؤون المالية للحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم المؤيد للاستقلال.

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وأوضحت شرطة اسكتلندا أن زعيمة اسكتلندا السابقة، البالغة 52 عاماً، اعتقلت صباح أمس الأحد، «كمشتبه به في ضوء التحقيق الجاري بشأن الشؤون المالية وتمويل الحزب الوطني الاسكتلندي».



وذكرت الشرطة أنها «محتجزة ويتم استجوابها من قبل المحققين في شرطة اسكتلندا»، دون تسمية ستورجون.



وأكدت، بعد نحو ست ساعات، أنه تم «الإفراج عنها بدون توجيه اتهامات إليها على ذمة التحقيق».

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