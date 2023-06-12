الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

وفيات الإثنين 12-6-2023

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

تحذيرات مقدسية من مخاطر فرض تقسيم الأقصى مكانيًا

تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

الإثنين، 12-06-2023 09:54 ص

إطلاق سراح زعيمة اسكتلندا السابقة

image - 2023-06-12T095616.818


الوكيل الإخباري - أطلقت الشرطة الاسكتلندية سراح الوزيرة الأولى السابقة نيكولا ستورجون، بعد التحقيق معها بشأن ماليات الحزب الحاكم.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ستورجون، التي هيمنت على السياسات في اسكتلندا نحو عقد، وحققت معها ساعات فيما يتعلق بالشؤون المالية للحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم المؤيد للاستقلال.

اضافة اعلان


وأوضحت شرطة اسكتلندا أن زعيمة اسكتلندا السابقة، البالغة 52 عاماً، اعتقلت صباح أمس الأحد، «كمشتبه به في ضوء التحقيق الجاري بشأن الشؤون المالية وتمويل الحزب الوطني الاسكتلندي».


وذكرت الشرطة أنها «محتجزة ويتم استجوابها من قبل المحققين في شرطة اسكتلندا»، دون تسمية ستورجون.


وأكدت، بعد نحو ست ساعات، أنه تم «الإفراج عنها بدون توجيه اتهامات إليها على ذمة التحقيق».

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image1170x530cropped

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

666666666

رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة.. وملفات هامة بحوزته

648651dc42360435b0178da3

معهد ستوكهولم الدولي يكشف عن زيادة عدد الأسلحة النووية النشطة في العالم

6486654a423604112a20127b

رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة يوم روسيا

64869a074c59b723f91aee31

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على محور أرتيوموفسك

236920

خبراء: الناتو يسعى لتوجيه رسالة لروسيا بمناوراته الجوية الأكبر في ألمانيا

أخبار متعلقة
image - 2023-06-12T084457.687

13 جريحاً بأعمال عنف في مدينة سيراكيوز الأمريكية

209179

وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام

5193653

قتلى وجرحى في هجوم على مقرين للشرطة في فيتنام

image - 2023-05-23T143417.795

باكستان .. متطرّفون يقتلون 6 أشخاص في منشأة نفطية

image - 2023-05-23T113646.227

فوضى على نطاق واسع .. إضرام النار في سيارات في عاصمة ويلز

image - 2023-05-23T093228.651

الهند.. وفاة 3 أشخاص في حادث سير