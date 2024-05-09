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الخميس، 09-05-2024 01:53 م

ثمانية شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على غزة ورفح

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الوكيل الإخباري- استُشهد 8 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال حيي الصبرة شرق مدينة غزة، والبرازيل جنوب رفح.

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وفي رفح، جنوب قطاع غزة، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، إثر قصف الاحتلال مسجدا في حي البرازيل جنوبًا.


وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 5 شهداء، و4 جرحى، بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شريعة جنوب مدينة غزة، وما زالت الطواقم تُجري عمليات البحث عن 10 مفقودين تحت ركام المنزل المستهدف.


وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.


وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم بدء عملية عسكرية في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، هي الثانية من نوعها، منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابًا، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وفا

 




 

 


 

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