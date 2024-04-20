شويغو: الدفاع الروسية ستقوم بتشكيل مركز أبحاث وإنتاج للمسيرات الجوية ومنظومات الروبوت

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه سيتم إنشاء مركز أبحاث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية تابع لوزارة الدفاع الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال تفقده لمنتجات الطائرات بدون طيار في ساحة تدريب في منطقة موسكو العسكرية، أن هذا المركز سيكون بمثابة الرابط الموحد لمختلف المؤسسات والمختبرات ومكاتب التصميم المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة".



ووفقا للوزارة، طرح شويغو مهمة تزويد مجموعات الاقتحام الهجومية الروسية بأسلحة نارية صغيرة ستسمح لها بتدمير بشكل فعال الطائرات بدون طيار FPV المعادية.



وخلال زيارته التفقدية، شدد وزير الدفاع على ضرورة الاستفادة من تجربة العملية العسكرية الخاصة، خلال تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير الطائرات بدون طيار والأسلحة النارية الفردية.

RT