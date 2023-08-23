صافرات الإنذار تدوي في غالبية المقاطعات الأوكرانية

الوكيل الاخباري-

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أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية روسية في غالبية المدن والمقاطعات الأوكرانية.وبحسب الخرائط انطلقت صافرات الإنذار في مدينة كييف ومقاطعات كييف وجيتومير وفينيتسا وتشرنيغاف وتشيركاسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي ودنيبروبتروفسك ونيكولايفكا.كما انطلقت صافرات الإنذار في الجزء الذي يقبع تحت السيطرة الأوكرانية من مقاطعة خيرسون.وأظهرت بيانات الخريطة تفعيل الإنذار الأول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو في مقاطعة نيكولايفكا لتمتد لاحقا إلى باقي المقاطعات.