صحيفة أمريكية:" أوكرانيا قد تجد نفسها بعد شهر خالية من الدفاعات الجوية

الوكيل الإخباري - قالت مجلة Military Watch الأمريكية إن أوكرانيا يمكن أن تبقى نهاية الربيع بدون وسائل دفاع جوي.

اضافة اعلان



وذلك بسبب استنزاف احتياطيات صواريخ "أرض – جو" السوفيتية والغربية الصنع، وليست هناك آمال كبيرة بتعويضها. ولذلك فإن روسيا ستحقق السيطرة الكاملة في أجواء أوكرانيا، ما سيؤثر سلبا على الأوضاع في كل الجبهات.



وأعلن كاتب مقال نشرته المجلة إن الدفاعات الجوية الأوكرانية كانت لحد آلان قادرة نسبيا على أداء مهامها، لكن بمجرد انتهاء الصواريخ فإن الطائرات الروسية تستطيع التوغل إلى عمق الأراضي الأوكرانية.



وقال البنتاغون إن الدفاعات الجوية الأوكرانية المخصصة للدفاع عن القوات المرابطة في الحد المامي ستجد نفسها بحلول 23 مايو مستنزفة تماما، ما سيسمح للطائرات الروسية بأن تلعب دورا أكبر في ميدان القتال وتحرز نجاحات جسيمة في مسرح العمليات الحربية.



وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن منظومات "باتريوت" التي وصلت أوكرانيا في 18 أبريل الجاري قليلة العدد وغير قابلة للمناورة، ما يجعل مجال استخدامها ضيقا. أما فاعليتها فستكون منخفضة جدا بدون دعم تقدمه منظومات أخرى للدفاع الجوي.



RT