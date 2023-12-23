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السبت، 23-12-2023 04:58 م

وسائل إعلام: ترامب يبحث ترشيح نيكي هايلي لمنصب نائب الرئيس

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الوكيل الإخباري - أفادت قناة CBS News بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يخطط للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، بحث مع معاونيه ترشيح نيكي هايلي لمنصب نائب الرئيس إن فاز بالانتخابات.

ونقلت القناة عن مصادر أن ردود أفعال ممثلي المكتب الانتخابي لترامب على احتمال إدراج هايلي التي تنوي أيضا المشاركة في الانتخابات الرئاسية، على القائمة في حالة ترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري، سلبية للغاية.

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وقالت القناة: "يسأل ترامب زملاءه ومستشاريه عن أفكارهم بشأن نيكي هايلي كمرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس".


وأشارت إلى أن هايلي، وفق نتائج الاستطلاعات الأخيرة للرأي العام تتمتع بشعبية متزايدة، مضيفة أن مستشار رفيع المستوى لترامب قال في حديث للقناة إنها بحسب التوقعات الداخلية قد تكون الثالثة أو حتى الثانية في ولاية أيوا.


ومن المخطط أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر عام 2024. وتدل نتائج استطلاعات للرأي العام على أن ترامب يعد مرشحا مفضلا في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري. ومن المتوقع أن يعارض ترامب في السباق الرئاسي الرئيس الحالي جو بايدن.

 

RT

 




 

 


 

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