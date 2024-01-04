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الخميس، 04-01-2024 09:47 ص

ترامب يطالب المحكمة العليا بإعادة اسمه إلى بطاقة الاقتراع في كولورادو

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الوكيل الإخباري - طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية بإعادة اسمه إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو.

وقدم محامو ترامب الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا في كولورادو، لكن القضية لم يتم عرضها رسميا من قبل المحكمة.

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وستكون الخطوة التالية هي أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستعجل بعملية المراجعة، وما إذا كانت ستستمع إلى القضية من حيث الأسس الموضوعية. ومن الممكن أن يصوت القضاة بشكل خاص في الأيام القليلة المقبلة على ما إذا كان ينبغي تسريع النظر في الأمر.


وفي وقت سابق ألغت المحكمة العليا في كولورادو، بأغلبية 4-3، حكم محكمة أدنى درجة سمح بوضع اسم ترامب على بطاقة الاقتراع كمرشح رئاسي.

 

RT

 




 

 


 

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