صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما القصة؟

الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير محمد بن سلمان موجودة في العاصمة الإيرانية طهران، ما أثار تفاعلا كبيرا، فما قصتها؟
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للوحة تظهر صورة منسوجة للأمير محمد بن سلمان، تم عرضها في العاصمة طهران.
وفي هذا الصدد، يمكن التوضيح بأن هذه الصور تعود لأكثر من أسبوع، حيث أقيم المعرض الدولي الثلاثين للسجاد المنسوج يدويا في طهران، وتم وضع صورة منسوجة للأمير محمد بن سلمان، بأحد أجنحته، بالإضافة إلى صور قادة خليجيين آخرين أيضا، وفق ما ذكرت وكالة "انتخاب".
جدير بالذكر أنه بعد اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما، أعادت إيران في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض.
موقع برسش الإيراني:— عبد العزيز الخميس (@alkhames) September 2, 2023
-سجاد نسج عليه صورة ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان نجم المعرض الدولي الثلاثين للسجاد اليدوي في طهران هذا العام.
-فنانو نسج السجاد في إيران قاموا بحماس بتثبيت السجاد في المعرض.
-السجاد يستغرق نسجه ما بين 6 أشهر وسنة.
-تبلغ أبعاد هذه السجادات التبريزية… pic.twitter.com/dsl6wCetc6