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الخميس، 17-08-2023 03:36 م

وزير خارجية إيران يصل الرياض في أول زيارة بعد استئناف العلاقات

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الوكيل الإخباري - بدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، هي الأولى له بعد استئناف العلاقات بين البلدين في آذار العام الحالي.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنّ أمير عبد اللهيان "وصل إلى مطار الرياض في زيارة تستمر يوماً، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى، في حزيران، بمسؤولين إيرانيين في طهران، في أول زيارة يقوم بها إلى هناك أيضاً بعد استئناف العلاقات.

وأنهى الاتفاق الإيراني السعودي، بواسطة الصين، في وقت سابق من هذا العام، سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ليعلن الطرفان استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية في بيان ثلاثي صادر عن بكين، بعد ختام مباحثات استمرت أربعة أيام استضافتها الصين من 6 إلى 10 من شهر آذار.

 




 

 


 

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