الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

باص عمّان يعلن عن إلغاء مسار 49 اعتبارا من اليوم

بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

كليات الأونروا تفتح باب التسجيل - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الثلاثاء، 22-08-2023 08:59 ص

وسائل إعلام إيرانية تكشف عن اسم سفير السعودية الجديد لدى طهران

64e444ec4c59b725244749f3


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفير السعودي لدى سلطنة عُمان، عبد الله بن سعود العنزي سيتم تعيينه سفيرا للمملكة لدى طهران.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن العنزي هو السفير السعودي الجديد في طهران.

اضافة اعلان


وكتبت أنه شخصية اقتصادية واختياره سفيرا للسعودية في إيران يدل على وجود رغبة من الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "طهرن أجرت مباحثات جيدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية"، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض الأسبوع الماضي.


وحول موعد إيفاد سفيري البلدين، قال كنعاني إن "ذلك سيحدث قريبا، وسيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645d4d774236041f1874cda4

الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني

64e3d6704236042b7969aa1b

سفينتان إيطاليتان تابعتان لـ"الناتو" ترسوان بميناء الجزائر

1692648695073

غوتيريش يشارك بقمة البريكس بجنوب افريقيا

تنزيل

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين قرب القرم

64e3cc3d4236042d5a358109

اليونان.. إصابة رجلي إطفاء خلال مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات

64e3cc7b423604304408fb3c

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

أخبار متعلقة
1258774379

وزير خارجية إيران يصل الرياض في أول زيارة بعد استئناف العلاقات

64da121d4c59b736c304b497

عبداللهيان: سأزور السعودية في الأيام القادمة

ما_معنى_تخصيب_اليورانيوم

تقرير: إيران أبطأت بشكل كبير من معدل تكديس اليورانيوم المخصب

64c6be6342360410cc41aa01

يرماك يعلن مناقشة "صيغة السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في السعودية

64c2d77a4c59b75cb406af49

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية ويلتقي ولي العهد محمد بن سلمان

unnamed-1

بيان من وزارة الدفاع السعودية