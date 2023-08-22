وسائل إعلام إيرانية تكشف عن اسم سفير السعودية الجديد لدى طهران

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفير السعودي لدى سلطنة عُمان، عبد الله بن سعود العنزي سيتم تعيينه سفيرا للمملكة لدى طهران.



وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن العنزي هو السفير السعودي الجديد في طهران.

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وكتبت أنه شخصية اقتصادية واختياره سفيرا للسعودية في إيران يدل على وجود رغبة من الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.



وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "طهرن أجرت مباحثات جيدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية"، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض الأسبوع الماضي.



وحول موعد إيفاد سفيري البلدين، قال كنعاني إن "ذلك سيحدث قريبا، وسيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة".

RT