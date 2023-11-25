صور- 55 قتيلا في فيضانات بالصومال بعد خمس سنوات من الجفاف

الوكيل الإخباري- بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت الصومال، بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة، 55 قتيلا، بينهم 14 طفلا.

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وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، في بيان، أن ما يربو عن 700 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في البلاد التي عانت من موجة جفاف شديد على مدى السنوات الأخيرة.



وقدر عدد المتضررين بشكل مباشر من هذه الفيضانات بحوالي 1.7 مليون شخص، مشيرا إلى أنه يمكن تفشي مرض الكوليرا بحدة في المناطق التي تغمرها المياه.



كما لفت /أوتشا/ إلى تضرر مئات الآلاف من الأشخاص في الأجزاء الشمالية والشرقية من كينيا، جارة الصومال إلى الجنوب.



جدير بالذكر أن الصومال عانت على مدى السنوات الخمس الأخيرة من موجة جفاف حادة، الأمر الذي تسبب في حركة نزوح كبيرة بالبلاد بحثا عن المياه والكلأ.



















