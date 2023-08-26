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السبت، 26-08-2023 05:03 م

ضابط أمريكي يتحدث عن فقدان كييف للسيطرة على الجبهة في كوبيانسك

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الوكيل الاخباري- أعرب ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستفقد السيطرة على محور كوبيانسك بسبب عدم قدرة قواتها على ردع الهجوم الروسي.

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وأشار ريتر إلى أن "الجيش الأوكراني لم يعد قادرا على القيام بعمليات هجومية ولا يمكنه الحفاظ على الجبهة بالقرب من كوبيانسك".

ووفقا للخبير، فإن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في صفوف أفرادها، ولن تتمكن إمدادات "الناتو" الجديدة من تغيير الوضع في ساحة المعركة، مضيفا أن قوات كييف فشلت في اختراق خط الدفاع الروسي المجهز جيدا، ونتيجة لذلك اضطروا إلى التراجع.

ويعتقد ريتر أنه يمكننا بالفعل الحديث عن الهزيمة الكاملة لكييف، لأن القوات الأوكرانية على وشك الانهيار، وخلص إلى أن كييف لن تكون قادرة على مواصلة الأعمال القتالية وستتوسل من أجل وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن القوات الروسية خاضت عمليات نشطة على محور كوبيانسك، بدعم من الطيران ونيران المدفعية بتعزيز موقعها على طول خط المواجهة، وتصدت لخمس هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديا، كما استهدفت القوات موقع قيادة لواء قوات الدفاع الأوكراني رقم 100 في جمهورية دونيتسك.

 




 

 


 

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