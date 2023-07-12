ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط.. بولندا تضع يدها على شركة روسية على أراضيها

الوكيل الإخباري- صرح وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالديمار بودا، بأن بلاده بدأت بيع أصول شركة "نوفاتيك غرين إنرجي" التابعة لشركة "نوفاتيك" الروسية.

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وأوضح الوزير البولندي أن القانون البولندي لا يسمح بمصادرة أصول وممتلكات الشركة، لذلك سيتم تجميد عائد بيع الشركة ولن يتم تسليمها إلى مالكي شركة "نوفاتيك غرين إنرجي".



ورفض الوزير البولندي الكشف عن قيمة الصفقة واسم المشتري المحتمل.



وبدأت عملية بيع الشركة الروسية بعد أن إخضاعها الخريف الماضي للإدارة الخارجية بذريعة إدراجها في قائمة العقوبات الأوروبية.



وتمتلك شركة "نوفاتيك غرين إنرجي" أصولا لبيع وتوزيع غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، وسلسلة محطات وشحن وتخزين ورأس مال عامل وقاعدة عملاء، حيث حققت عام 2021 إيرادات بلغت 382 مليون يورو.



وأفاد خبراء بأن وارسو بهذه الخطوة تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي وقوانينها، مشيرين إلى أن "نوفاتيك" يمكنها الطعن في قرار السلطات البولندية في محاكم دول "بريكس" كون المحاكم الأوروبية لن تتبع الحياد والموقف العادل.

روسيا اليوم