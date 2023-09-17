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الأحد، 17-09-2023 02:08 م

ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس قضاء محافظة هرمزكان جنوب إيران مجتبى قهرماني، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية وأدوات مخصصة لأعمال الشغب في عوامة بالمياه الجنوبية للبلاد.

وقال مجتبى قهرماني: "بالتنسيق مع رئيس دائرة ميناء خمير القضائية، ونتيجة لرصد وجهود قوات الإستخبارات الإيرانية، تم الاستيلاء على شحنة كبيرة من الأسلحة وأدوات المختصة لإثارة الفوضى وأعمال الشغب الأمريكية عند دخولها الحدود المائية في جنوب إيران".

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وأشار رئيس جهاز القضاء في هرمزكان إلى أن الشحنة المذكورة كانت موضوعة في عوامة، موضحا: "أن قوات جهاز الإستخبارات، بعد علمهم بنقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6000 جهاز صعق كهربائي أمريكي الصنع، ويستخدم في إثارة الفوضى وأعمال الشغب، صمموا ونفذوا عملية للاستيلاء على هذه الشحنة".


وأضاف: "نتيجة عمل استخباراتي دقيق، تمت مراقبة واعتراض الشحنة المعنية منذ وقت تحميلها على الجانب الآخر من حدود البلاد، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم التعرف والاستيلاء عليها في محيط ميناء "خمير".


وأوضح: "في هذا الصدد، تم القبض على شخصين وإيداعهما الحبس الاحتياطي على ذمة صدور أمر جنائي، كما أن آخرين من عملاء ومنتسبين للشبكة وتصرفاتهم تخضع لسلطة استخباراتية كاملة".


وأشار قهرماني: "إلى أن التحقيقات الأولية وتقارير جهات المرتبطة، تفيد بانه تم تجهيز هذه الشحنة من الأسلحة ونقلها إلى البلاد لإحداث الفوضى في الأيام المقبل".

 

RT

 




 

 


 

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