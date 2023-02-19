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الأحد، 19-02-2023 11:35 ص

طبيب البيت الأبيض السابق: صحة بايدن العقلية تتدهور كليا

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الوكيل الإخباري - قال روني جاكسون الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو في الكونغرس الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن.

وقال جيكسون الذي قام في السابق بعلاج الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "يرى معظم الأمريكيين أن صحة بايدن العقلية تتدهور كليا، في حين لا يوجد هناك أي شفافية في تقديم معلومات من البيت الأبيض حول ما يحدث".

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وأضاف أن السلطات لا تفعل شيئا لحل هذه المسألة.


كما عبر جيكسون عن عدم رضاه على عدم وجود إشارة في الاستنتاج عقب نتائج الفحص الطبي لاجتياز اختبار معرفي من قبل الرئيس. وأوضح أنه قد وجه 3 رسائل إلى البيت الأبيض طالب فيها بايدن بإجراء اختبار معرفي، لكنه لم يتلق ردا.


وأشار إلى أن استنتاج الطبيب المعالج لبايدن كيفن أوكونور يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأمريكية تنوي إخفاء الحقيقة.


وكشف البيت الأبيض تفاصيل الفحوصات الطبية التي خضع لها الرئيس جو بايدن، والتي أظهرت أنه "يتمتع بالأهلية الصحية للترشح لولاية ثانية في عام 2024". ونقلت عن الدكتور كيفين أوكونور الذي عالج بايدن منذ أن كان نائبا للرئيس قوله، إن بايدن "لا يزال يتمتع بصحة ونشاط وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".

 

RT

 




 

 


 

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