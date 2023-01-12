طلب أوكراني يضع الدنمارك في ورطة

الوكيل الاخباري- قالت وسائل اعلام، إنه بسبب رغبة أوكرانيا بالحصول على مدافع من طراز Caesar، الموجودة في عهدة الجيش الدنماركي، تواجه كوبنهاغن "معضلة حادة".

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ونوهت وسائل اعلامية، بأن طلب كييف أصبح يشكل "صداعا" لوزير الدفاع المعين حديثا في الدنمارك، جاكوب إيلمان-جنسن، لأن مدافع "قيصر" تلعب دورا رئيسيا في قوة الجيش الدنماركي، بينما تطالب أوكرانيا بنقلها مجانا.



وأضافت : "ظهر توتر في الجيش الدنماركي، بسبب النتيجة المحتملة لهذه القضية".



وذكرت ، أن المدافع الـ19 الفرنسية الصنع لم تصل بعد إلى قاعدة الجيش في أوكسبول، وأشارت إلى أن العملية تتعرقل وتتأخر على مدى عدة سنوات.





روسيا اليوم