طهران تعلن عن موعد إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية

الوكيل الإخباري- قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الايرانية، إن إعادة فتح سفارتي إیران والسعودية في الرياض وطهران سيكون قبل 9 مايو المقبل.

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وأعلن الدبلوماسي الإيراني علي رضا عنايتي، عن موعد فتح سفارتي إيران والسعودية ومكانهما، مشيرا إلى أنه من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الايراني- السعودي وسيجتمع وزيرا الخارجية الايراني والسعودي خلال هذه الفترة.



وأضاف أن وزيري الخارجية الإيراني والسعودي قد التقيا في بكين ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإعلان الرسمي للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وعقب ذلك التقى الوفدان الفنيان الإيراني والسعودي.



وقال عنايتي: "كنا وما زلنا نستضيف الوفد السعودي وزار وفد سعودي السفارة السعودية في طهران وغادر العاصمة إلى مشهد يوم الجمعة وزار القنصلية العامة في هذه المدينة ليعود إلى الرياض ثم يتوجه وفد آخر من الرياض إلى طهران لمناقشة كيفية إعادة فتح السفارة السعودية وقنصليتها العامة".



واوضح أن نفس هذه الزيارات جرت من الجانب الإيراني حيث توجه الأربعاء الماضي، وفدان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية، زار وفد الرياض ووفد آخر توجه إلى جدة وكان في استقباله عدد من المسؤولين السعوديين.

روسيا اليوم