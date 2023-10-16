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الإثنين، 16-10-2023 05:00 م

طهران: رئيسي وبوتين يبحثان الوضع في غزة وجنوب القوقاز

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الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية جرت اليوم الاثنين بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول آخر التطورات في قطاع غزة، ومنطقة جنوب القوقاز.

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وقال مساعد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية للشؤون السياسية محمد جمشيدي: "خلال محادثاته الهاتفية مع بوتين اليوم الاثنين، حذر رئيسي من تداعيات استمرار جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين".


وأضاف: "اعتبر رئيسي أن استمرار الحصار وقتل النساء والأطفال والاجتياح البري لقطاع غزة واستهداف الحكومة الشرعية والمنتخبة من قبل الشعب هناك، سيؤدي الى اتساع وإطالة أمد الحرب".


كما استعرض الرئيسان الإيراني والروسي آخر المستجدات في منطقة جنوب القوقاز.

 

RT

 




 

 


 

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