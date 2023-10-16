الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل والكاز عالمياً

حملة للتبرع بالدم في إربد لدعم أهالي غزة

العيسوي يلتقي مجموعة من النواب

مطالب دولية بإدخال المساعدات الاغاثية العاجلة إلى غزة

مجموعة الراية الإعلامية تنظم يوما مفتوحا لجمع التبرعات لغزة الاثنين المقبل

موسكو : بوتين سيقوم بخطوة لاحتواء حرب غزة

الأونروا: لا توجد أعداد كافية من أكياس حفظ جثامين الشهداء في غزة

منظمات مجتمع مدني أردنية : جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب في غزة

تفاصيل جديدة عن حادثة الطفل في اميركا - اسماء

رغم القصف الصهيوني.. بسمة أطفال غزة تُعيد الأمل - فيديو

عاجل

كتائب القسام تستهدف تجمعاً للجنود في "كفار عزة" بقذائف الهاون

الإثنين، 16-10-2023 04:42 م

بوتين يفتتح مشاريع نقل في 5 مقاطعات روسية

652d371042360405e2376bde


الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين، طرقا جديدة للسيارات وأخرى خضعت للتطوير والإصلاح في خمس مقاطعات روسية.

وبعد تم تفيذ أعمال الصيانة تم افتتاح أجزاء من الطريق السريع P-217 "القوقاز" في جمهورية داغستان، الواقعة جنوب الجزء الأوروبي من روسيا والمطلة على بحر القزوين.

اضافة اعلان


كما تم افتتاح الطريق السريع P-242 بيرم - يكاترينبورغ في منطقة سفيردلوفسك، أكبر مقاطعة في منطقة الأورال والواقعة في الجزء الآسيوي من روسيا، وعقدات نقل (تقاطعات نقل) في الطريق السريع M-4 في إقليم كراسنودار، الواقعة في جنوب البلاد.


كذلك تم افتتاح جسرين، أول جسر تمت صيانته ويمر عبر نهر كالميوس في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، والثاني جسر جديد يمر عبر نهر "سفير" في مقاطعة لينينغراد، الواقعة في الشمال الغربي من الجزء الأوروبي من البلاد.


وتولي الحكومة الروسية اهتماما كبيرا لمشاريع النقل والبنية التحتية في البلاد، لما تحمله من أهمية في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652d31cd4236047bcb07c39c

صحيفة: إسرائيل ترفض استقبال زيلينسكي

0000

موسكو : بوتين سيقوم بخطوة لاحتواء حرب غزة

652d29b24236047ab734e979

الجيش اللبناني: العثور على 20 منصة لإطلاق الصواريخ

1020231664930260568178

تفاصيل جديدة عن حادثة الطفل في اميركا - اسماء

652ceda54c59b76c8f3090f3

مصر تدين بشدة مقتل طفل فلسطيني بطريقة بشعة في الولايات المتحدة

F8i4OkOWEAAOiDX

فيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

أخبار متعلقة
65098d0c4c59b728d31dc56b

خارجية كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي على خلفية زيارة كيم جونغ أون

339374

بعد تكهنات عن تدهور صحته... قديروف يدعو الناس إلى مزاولة الرياضة

6506cd934236043a135046c5

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج

338996

آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة لاهتمامها بأوكرانيا أكثر منهم

6506389e42360405dd62cc75

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية قبالة سواحل جزيرة القرم

65068f164c59b77ac4362683

ستولتنبرغ يتوقع "حربا طويلة الأمد" في أوكرانيا