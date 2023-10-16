بوتين: شي جين بينغ يختلف جذريا عن سياسيي "الخمس دقائق"

الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السياسيين الذين يصعدون إلى خشبة المسرح السياسي الدولي لـ "خمس دقائق" للتباهي بـ "الحكام المؤقتين".

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جاء ذلك في مقابلة مع مؤسسة الإعلام الصينية، حيث تابع بوتين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هو "شخص مختلف تماما، فهو واحد من القادة المعترف بهم في العالم، وهو شريك تجاري وموثوق. وأكد بوتين أن مفهوم الرئيس الصيني عن "مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية"، والذي تم التعبير عنه لأول مرة عام 2013 في موسكو، أصبح أكثر أهمية اليوم، بينما يتشكل عالم متعدد الأقطاب.



وقال بوتين: "إن الزعيم الصيني لا يسترشد بالاعتبارات الانتهازية للحظة الراهنة، ولكنه يحاول تقييم الوضع بشكل كلي والتطلع إلى المستقبل"، وأشار بوتين في هذا السياق إلى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الصينية، والتي أصبحت التنفيذ العملي لما قاله شي جين بينغ عن التنمية العالمية.



وأضاف الرئيس: "يبدو لي أن الاتساق والتحرك نحو الأهداف المشتركة مع فهم جوهر الأحداث الجارية هو ما يميّز الرئيس شي جين بينغ وسياسة جمهورية الصين الشعبية".



وتابع: "إنه، كما ترون، قائد، وأكرر هذا للمرة الثالثة، لإنه مهم للغاية، قائد لا يتخذ قرارات مؤقتة بناء على بعض المواقف الحالية، ولكنه يقيّم الوضع ويحلل ويتطلع إلى المستقبل". وأوضح الرئيس الروسي: "إن هذا ما يميز القائد الحقيقي عن الأشخاص الذين نسميهم الحكام المؤقتين، الذين يأتون لمدة خمس دقائق للتباهي على منصة السياسة الدولية، ثم يختفون دون أن يلاحظهم أحد".



وأكد بوتين على أن شي جين بينغ شريك شامل وهادئ ولكنه عملي وموثوق، وتابع: "إذا اتفقنا معه على شيء، فبإمكانك التأكد من أن اتفاقاتنا سيتم تنفيذها على الجانبين".

RT