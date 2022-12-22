طوكيو: وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الوضع حول أوكرانيا عبر الإنترنت في 22 ديسمبر

الوكيل الاخباري- قالت الخارجية اليابانية إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا عبر الإنترنت اليوم، ومن المتوقع بحث الوضع حول أوكرانيا وتبادل وجهات النظر حول إجراءات الاستجابة المستقبلية.



وجاء في بيان الخارجية اليابانية، "في حوالي الساعة 21.30 (15.30 بتوقيت موسكو) الموافق في 22 ديسمبر، لمدة ساعة تقريبا، سيعقد اجتماع عبر الإنترنت لوزراء خارجية دول مجموعة السبع، يشارك فيه وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي".



ومن المقرر خلال الاجتماع، "بحث الوضع الأخير في أوكرانيا، وتبادل وجهات النظر حول إجراءات الاستجابة المستقبلية وإعادة التأكيد على تعاون دول مجموعة السبع بخصوص أوكرانيا".



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روسيا اليوم