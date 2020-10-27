ظهور غريب لزعيم الجمهوريين مصابا بحروق وكدمات!.. صورة

الوكيل الاخباري - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا غريبة لزعيم الأغلبية الجمهوري "ميتش ماكونيل" ويبدو أنه يعاني من حروق في يديه وشفتيه، حيث وجهت شبكة "فوكس نيوز" تساؤلا بالقول ما خطب يد ميتش ماكونيل؟ لتجيب في تقرير بأنه ربما لا شيء أكثر من ترقق الجلد والكدمات التي تأتي مع الشيخوخة.

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ويقول أطباء الأمراض الجلدية إن الكدمات السوداء والزرقاء لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ البالغ من العمر 78 عامًا وضمادات اليدين من المحتمل أن تكون حالة شائعة تسمى senile purpura وهي أحد أمراض الشيخوخة.



وقالت الدكتورة دوريس داي، طبيبة الأمراض الجلدية في مانهاتن، لصحيفة "ذا بوست": "تصبح بشرتك بشكل طبيعي أكثر هشاشة مع تقدمك في العمر.. أعتقد أنها مجرد كدمة".



ويقول الأطباء إن الجلد المتقدم يفقد مرونته وطبقته الباطنية من الكولاجين، ويمكن أيضًا أن تتعقد هشاشة الجلد التي تحدث بشكل طبيعي بسبب التعرض للشمس، وإذا كنت تتناول أي نوع من مخففات الدم، مثل الأسبرين، فإن الكدمات تكون أكثر احتمالاً، وتابعت إذا كنت مصابًا بكدمة ولم تختف الكدمة، فأنت بحاجة إلى زيارة أخصائي أمراض الدم، أو طبيب الدم.

من جهته قال الدكتور جيريمي فينتون، طبيب الأمراض الجلدية في مجموعة شفايجر للأمراض الجلدية في مانهاتن ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به. وتابع "يمكنك تجربة بعض الأشياء، العلاجات الموضعية التي يمكن أن تبني الكولاجين وتثخن الجلد لكنها ستكون معركة شاقة".



ووافق فينتون أيضًا على أن حالة زعيم الأغلبية تبدو وكأنها senile purpura وهي أحد أمراض الجلد التي تصيب كبار السن، وتساءل أيضًا عما إذا كانت كدمات ماكونيل نتجت عن محاولة لسحب الدم.



وتابع: "إذا كان شخص ما يحاول سحب الدم منه - خاصة إذا كان شخص ما يعاني من سيولة الدم - يمكن أن يسبب ذلك كدمات كبيرة. ولكن لماذا يعاني من الكدمات على شفتيه أيضًا؟



ويتفق أطباء الأمراض الجلدية على أن الكدمات على يد زعيم الأغلبية المصابة ستستمر فقط خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

وقالت داي قبل أن تختفي الكدمات سوف تتحول إلى عدة ألوان أخرى. وأضافت "سوف تتحول من اللون الأرجواني إلى الأخضر إلى الأصفر قبل أن تتلاشى".

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