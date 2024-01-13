عاصفة تجتاح الغرب الأوسط الأميركي و250 ألف بلا كهرباء

الوكيل الإخباري -

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تسببت عاصفة شتوية شديدة، تتحرك عبر الغرب الأوسط الأميركي، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك، في ولايتي ويسكونسن وميشيغن، قبل توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيغن، وفقا لبيانات من موقع يتتبع ويسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.وأرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل ذلك الطائرات، التي مُنعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.