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الإثنين، 01-01-2024 08:39 ص

خبير عسكري أمريكي يكشف مصدر التهديد الأمني الحقيقي لبلاده

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الوكيل الإخباري- قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة تتدخل في صراعات في دول أخرى، دون أن تدرك أن التهديد الأمني الحقيقي يأتي من الداخل.

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وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي X( تويتر سابقا): "أمريكا على بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل. التهديدات التي يواجهها هذا البلد لا تأتي من أي ساحة معركة أجنبية - إنها هنا في الداخل".

 

وفي وقت سابق، قال هذا المستشار السابق، إن أوكرانيا ماتت نتيجة الصراع مع روسيا الذي أثاره حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.


وصرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الصراع في أوكرانيا ينقلب ضد الولايات المتحدة.


يشار إلى أن موسكو كانت قد أكدت مرات كثيرة، على أن الناتو يسعى ويهدف إلى المواجهة مع روسيا.


وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن توسيع الناتو نحو الشرق لاحقا، لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا.


وأبدت وزارة الخارجية الروسية، استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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