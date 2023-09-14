عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

الوكيل الإخباري - كشف العالم المصري والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام، الأسباب المناخية التي أدت إلى الزلازل التي شهدها العالم ابتداء بزلزال سوريا وتركيا وانتهاء بزلزال المغرب، مفسراً ذلك بأن الأرض دخلت مرحلة الغليان.

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وأوضح علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العام الماضي شهد أكبر عدد حرائق غابات في كاليفورنيا وكندا، واصفاً تلك الظواهر بأنها مقدمات مناخية لظواهر جامحة.



وقال إن سرعة الرياح والعواصف جزء من التغيرات المناخية، مشيراً إلى ما سمَّاه «التطرف المناخي» الذي يحدث خلاله اندفاع كميات كبيرة من المياه.



وأضاف أن الأشهر التسعة الأخيرة شهدت مقدمات لما يحدث حالياً من الحرارة في الشتاء وغيرها من الظواهر الغريبة، مؤكداً أن القشرة الأرضية عبَّرت عن غضبها بالزلزال وانفصال الجزر