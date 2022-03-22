عدد ساعات الصيام في الدول العربية لرمضان 2022 -أسماء

الوكيل الإخباري-تختلف ساعات صيام رمضان 2022 بين مدن العالم، وبينما تصل في الدول ذات أطول عدد ساعات إلى 20 ساعة وأكثر، تبلغ في البلدان الأقصر نحو 12 ساعة تقريبا.

اضافة اعلان

ويلعب الموقع الجغرافي دورا مهما في تحديد عدد ساعات الصيام لكل دولة، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تقل كلما اتجهنا نحو القطب الجنوبي.





وتتباين عدد ساعات صيام رمضان 2022 في الدول العربية بين 14 و15 ساعة، من بينها:

-أبوظبي، الإمارات: 15 ساعة

-القاهرة، مصر: 15 ساعة

- الرياض، السعودية: 15 ساعة

- الكويت، الكويت: 15 ساعة

- بيروت، لبنان: 15 ساعة

- عمان، الأردن: 15 ساعة

- القدس، فلسطين: 15 ساعة

- مسقط، عمان: متوسط 15 ساعة

- تونس، تونس: 15 ساعة و30 دقيقة

- الجزائر، الجزائر: 15 ساعة و30 دقيقة

- الرباط، المغرب: 15 ساعة و30 دقيقة

- موروني، جزر القمر: 13 ساعة



العين