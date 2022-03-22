الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 02:21 م

عدد ساعات الصيام في الدول العربية لرمضان 2022 -أسماء

Ramadan-Celebration


الوكيل الإخباري-تختلف ساعات صيام رمضان 2022 بين مدن العالم، وبينما تصل في الدول ذات أطول عدد ساعات إلى 20 ساعة وأكثر، تبلغ في البلدان الأقصر نحو 12 ساعة تقريبا.

اضافة اعلان

 

ويلعب الموقع الجغرافي دورا مهما في تحديد عدد ساعات الصيام لكل دولة، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تقل كلما اتجهنا نحو القطب الجنوبي.

وتتباين عدد ساعات صيام رمضان 2022 في الدول العربية بين 14 و15 ساعة، من بينها:

 

-أبوظبي، الإمارات: 15 ساعة
-القاهرة، مصر: 15 ساعة

- الرياض، السعودية: 15 ساعة
- الكويت، الكويت: 15 ساعة
- بيروت، لبنان: 15 ساعة
- عمان، الأردن: 15 ساعة
- القدس، فلسطين: 15 ساعة
- مسقط، عمان: متوسط 15 ساعة
- تونس، تونس: 15 ساعة و30 دقيقة
- الجزائر، الجزائر: 15 ساعة و30 دقيقة
- الرباط، المغرب: 15 ساعة و30 دقيقة
- موروني، جزر القمر: 13 ساعة

العين 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dsfgdfhgdsghf

الكويت : تعديل وزاري جديد على حكومة البلاد

a-muslim-man-praying-alone_0

السعودية : عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين خلال رمضان وفق ضوابط

fa5f908ba7

السعودية توضح حول تحويل تأشيرة زيارة إلى اقامة

606444454236047f5a023419

الدفاع الروسية : دمرنا 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد

c05545ea-5dd8-429e-9318-4d3c5452602e--NM9RC

روسيا تقر بأسر أكثر من 500 أوكراني وتسمح بمبادلتهم

WhatsApp Image 2022-03-22 at 2.43.11 AM

فيديو - لحظة سقوط الطائرة الصينية وعلى متنها 132 راكباً

أخبار متعلقة
09151475211082623750235072452517

فلكياً.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

5ece7a7f-737a-42aa-a7d2-e6dc38c325fb

مصر تكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا

22022111118116781645

تعرف على موعد قدوم شهر رمضان فلكياً